Ремонтно-монтажное подразделение компании НПО Партизан предлагает услуги по годовому абонентскому обслуживанию каркасно-тентовых ангаров в Москве, Московской, Тульской и Калужской областях. Наша компания имеет многолетний опыт работы в области строительства и обслуживания тентовых конструкций, что позволяет нам гарантировать высокое качество наших услуг.

В рамках годового абонентского обслуживания мы проводим комплекс мероприятий, направленных на поддержание надежности и безопасности каркасно-тентовых ангаров. В частности, мы осуществляем протяжку болтовых соединений ангара, устраняем провисания тросовых растяжек, подтягиваем и паяем тентовые полотна, а также проводим осмотр анкерной группы.

Наша команда профессионалов готова быстро реагировать на любые запросы клиентов и оперативно выполнять работы по обслуживанию каркасно-тентовых ангаров. Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали только высококачественные услуги и могли быть уверены в надежности своих тентовых конструкций.

Кроме годового абонентского обслуживания, мы также предлагаем услуги по строительству каркасно-тентовых ангаров любой сложности и конфигурации. Наша компания готова выполнить проект любой масштабности и предоставить полный комплекс услуг по установке и обслуживанию тентовых конструкций.

Обращайтесь к нам, и мы поможем вам создать надежное и удобное пространство для хранения вашего имущества. Компания НПО Партизан — ваш надежный партнер в строительстве и обслуживании тентовых ангаров.